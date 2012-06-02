Компенсацию за сорванный рейс Hyundai будут выплачивать в кассах вокзала

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В настоящее время подменный поезд, которым пассажиры были отправлены из Харькова в Киев, уже прибыл на Центральный железнодорожный вокзал столицы.

«Укрзализныця» компенсирует пассажирам, купившим билеты на Hyundai разницу в стоимости проезда.

Государственная администрация железнодорожного транспорта приносит извинения пассажирам.

В обратный рейс из Киева в Харьков отправится второй состав Hyundai.

Напомним, 2 июня электропоезд Hyundai из-за технических неполадок не вышел в рейс из Харькова в Киев, пассажиры были отправлены в Киев подменным поездом Южной железной дороги.