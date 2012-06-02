Компенсацию за сорванный рейс Hyundai будут выплачивать в кассах вокзала
12:36, 02 июня 2012Общество
5996 0
Компенсацию пассажирам поезда Hyundai, который по техническим причинам не вышел в рейс из Харькова в Киев, будут выплачивать все 52 кассы Центрального железнодорожного вокзала Киева.
|«Укрзализныця» компенсирует пассажирам, купившим билеты на Hyundai разницу в стоимости проезда
В настоящее время подменный поезд, которым пассажиры были отправлены из Харькова в Киев, уже прибыл на Центральный железнодорожный вокзал столицы.
«Укрзализныця» компенсирует пассажирам, купившим билеты на Hyundai разницу в стоимости проезда.
Государственная администрация железнодорожного транспорта приносит извинения пассажирам.
В обратный рейс из Киева в Харьков отправится второй состав Hyundai.
Напомним, 2 июня электропоезд Hyundai из-за технических неполадок не вышел в рейс из Харькова в Киев, пассажиры были отправлены в Киев подменным поездом Южной железной дороги.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter