Украинец в Москве получил 8 лет за убийство соперника по Интернет-игре

Басманный суд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы гражданина Украины Андрея Пономаренко за причинение вреда здоровью своему сопернику по on-line интернет-игре, сообщил представитель суда. Он пояснил, что А.Пономаренко был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшего его смерть.

Как следует из материалов уголовного дела, 12 января 2007 г. А.Пономаренко встретился в одном из московских баров с российским гражданином Александром Блескиным. Между ними завязалась ссора, в результате которой А.Блескин получил серьезные травмы, был госпитализирован в одну из столичных больниц, где позже скончался.

РБК-Украина