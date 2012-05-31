Мавроди объявил о создании новой пирамиды МММ-2012

Об этом Сергей Мавроди заявил у себя на сайте. Он признал, что у вкладчиков на фоне негативных сообщений в СМИ началась паника.

«К сожалению, приходится констатировать, что в Системе всё же началась паника. Последней каплей явилось позавчерашние радостные вопли всех практически СМИ про новое уголовное дело по мошенничеству. Якобы уже возбуждённое. (Враньё, на самом-то деле. Как обычно. Но тут уж!.. Участников тоже можно понять. Нервы-то не стальные», - написал Мавроди.

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В связи с этим он заявил о введении режима «спокойствие» до 15 июня. Мавроди также уточнил, что и после 15 июня будут введены жесткие ограничения на выплаты.

Мавроди признал, что эти меры не могут спасти ситуацию, поскольку приток новых вкладчиков опустился практически на нулевой уровень.

«А потому! Учитывая всё вышесказанное… С этого момента создаётся новая пирамида, МММ-2012. Старая не закрывается, т.е. обе пирамиды, старая и новая, МММ-2011 и МММ-2012, будут функционировать отныне параллельно», - заявил Мавроди.

Он уточнил, что правила и условия будут те же, что и раньше, а новая пирамида будет помогать старой.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая во всех филиалах финансовой пирамиды МММ-2011, основанной Сергеем Мавроди, были полностью прекращены выплаты вкладов. Сам Сергей Мавроди также признал факт приостановки выплат. «В связи с приостановкой выплат выигрышей просим всех участников системы не поддаваться панике и обратиться к своим десятникам для обеспечения возврата вкладов. Точные сроки можно уточнить у своих десятников», - написал Мавроди в своем блоге.