Семенюк подвела российских инвесторов

В связи с болезнью председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК отменено намеченное на сегодня подписание договора с инвестором Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР, Долинское, Кировоградская обл.) - российской компанией “Металлоинвест”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Отменена также намеченная на сегодня поездка В.СЕМЕНЮК на ОАО «Arcelor Mittal Кривий Ріг», которая должна была состояться в рамках проведения проверки выполнения инвестобязательств покупателем меткомбината.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, 20 сентября, В.СЕМЕНЮК находится на больничном. В ФГИУ отказались сообщить детали, однако отметили, что В.СЕМЕНЮК взяла больничный в связи с ухудшением состояния здоровья.

Справка УНИАН. В августе 2006 года правительство решило создать на базе КГОКОР совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50+1 акция.

Тогда же предложение ООО “Смарт-групп” (Запорожье) и ЗАО “Металлоинвест” (РФ) как потенциальных инвесторов завершения строительства КГОКОРа было признано наиболее оптимальными. О своей заинтересованности в КГОКОР заявляли Arcelor Mittal, «Северсталь», «Магнитогорский меткомбинат» (РФ) и Sinosteel (Китай).

ФГИУ 20 сентября планировал подписать соглашение с инвестором КГОКОРа - российской компанией «Металлоинвест». Как сообщила 14 сентября В.СЕМЕНЮК, подписание договора должно состояться при ее личном участии непосредственно на самом предприятии.