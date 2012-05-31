Адвокаты осужденных «нежинских робингудов» готовят апелляцию

Адвокаты группы молодых людей из Нежина, которые боролись с наркоторговлей и были приговорены к 7-12 годам заключения, готовят апелляцию на приговор суда.

Об этом сообщила УНИАН защитник руководителя группы Владислава Поповича Екатерина Никитюк.

"Апелляция частично готова, но пока еще мы не получили копии приговоров. Скорее всего, апелляционная жалоба будет подана на будущей неделе", - сказала она.

Адвокат объяснила, что защита будет обжаловать действия судьи, который отказал в коллегиальном рассмотрении дела, а также нарушил право на защиту.

В то же время, Е.Никитюк выразила сомнения в том, что апелляционный суд изменит приговор или направит дело на дорасследование.

"Скорее всего, апелляционный суд оставит приговор в силе, поскольку судья не пошел бы на нарушение, если бы не был уверен в своей безнаказанности", - сказала защитник.

Как сообщал УНИАН, Деснянский райсуд Чернигова 29 мая объявил приговор по уголовному делу в отношении шести человек, которые боролись с распространением наркотиков в Нежине и которых журналисты назвали "нежинскими робингудами".

«На основании материалов уголовного дела суд вынес приговор, по которому виновных приговорены на сроки от 7 до 11 лет лишение свободы с конфискацией имущества. При определении сроков наказания учитывались предыдущие судимости, а также их отношение к совершенному», - сказано в сообщении прокуратуры Черниговской области.

Согласно материалам следствия, члены организованной преступной группы, в состав которой входили трое неоднократно судимых за тяжкие преступления граждан, на протяжении 2009-2010 лет совершали вооруженные нападения и силовой захват жителей Нежина и области, наносили им телесные повреждения, в том числе с применением огнестрельного оружия, требовали деньги.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2010 года, расследовалось УМВД Украины в Черниговской области и направлено в суд с обвинительным заключением в сентябре 2010 года.

Вместе с тем, подсудимые во главе с В.Поповичем отмечают, что они боролись с распространением наркотиков в Нежине. Бывшие спортсмены задерживали наркодельцов, вывозили за город, били их, требуя признаний, которые записывали на видео. По сообщениям СМИ, их деятельность на несколько месяцев парализовала в Нежине функционирование сети распространения наркотиков.