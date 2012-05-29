Двое крымчан съели щенка овчарки

Щенка потом разделали и съели. Второй живодер скрывается. Симферопольцам грозит от 4 до 6 лет тюрьмы, сообщила УНИАН пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

"Украденного щенка приятели 37 и 50 лет разделали, часть тушки съели, оставшееся мясо продали соседям по общежитию. Причем даже не особо скрывали, что продают собачатину. Тем, кто мясо четверолапых друзей человека не ест, продавали его под видом телятины", - говорится в пресс-релизе.

Милиция возбудила дела по статьям "жестокое обращение с животными" и "грабеж, совершенный повторно по предварительному сговору группой лиц".

Собакоеды уже имеют судимости за грабежи и разбои.