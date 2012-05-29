АМК рекомендовал снизить цены на 95-й бензин

Согласно сообщению АМК, рекомендации предоставлены ПИИ «ЛУКОЙЛ Украина», ОАО «Концерн Галнафтогаз», ЧП «Окко нефтепродукт», ООО «Торговый дом Континиум - Галичина», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», ООО «УТН-Восток» и СП ООО «Кершер».

Так, в период с 3 апреля по 10 мая 2012 года, цены на сырую нефть снизились на 12%, показатели Platts на соответствующее топливо уменьшились на 18,8%, в то время как цены на АЗС указанных операторов в среднем выросли на 3%. При этом, с начала 2012 года и по настоящее время курс доллара и курс евро по отношению к гривне оставался стабильным.

Как установил Антимонопольный комитет, на сегодняшний день отсутствуют объективные экономические основания для роста и удержания цен на существующем уровне на бензин марки А-95.

О результатах рассмотрения рекомендаций АМК предприятия должны сообщить в десятидневный срок.