Кивалов: если надо, сделаем анализы не только в Одессе, но и в Киеве

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении С.Кивалова.

Он подчеркивает, что виновные должны понести наказание - «вплоть до возбуждения уголовных дел».

По мнению С.Кивалова, «руководство ресторана должно лично контролировать качество продуктов. В заведении, где наши студенты отмечали свой выпускной, к этому вопросу отнеслись халатно, поставив под угрозу жизнь и здоровье людей. Я заявляю, что мы это дело просто так не оставим. Администрация университета уже провела внутреннее расследование. У нас есть подозрения, какими именно продуктами отравились наши студенты», - говорится в заявлении.

Между тем, отмечает С.Кивалов, «имеется информация, что руководство ресторана пытается договориться, уладить инцидент с санэпидемстанцией Киевского района. Со всей ответственностью заявляю, что я и руководство университета не допустим этого».

«Если надо, сделаем анализы не только в Одессе, но и в Киеве и выясним, чем на самом деле отравились наши дети», - заявляет С.Кивалов.

Как сообщал УНИАН, 19 выпускников факультета адвокатуры, отмечавшие окончание учебы в ресторане, госпитализированы с диагнозом «гастроэнтероколит».