ДТП на Донбасе: двое погибших, 4 детей и 8 взрослых - в больницах

Как сообщает пресс-служба МЧС, жертвами ДТП стали два человека (один из них скончался в больнице), а еще 12 человек (в том числе четверо детей 2002, 2004, 2005 и 2008 г.р.) госпитализированы в больницы Донецка и Ясиноватой.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

На месте события работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.