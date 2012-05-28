Черкассы могут остаться без воды из-за долга

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на директора КП «Черкассытеплокоммунэнерго» Павла Карася, предприятие обслуживает насосы, которые подкачивают холодную и горячую воду на верхние этажи многоквартирных домов. По его словам, если в ближайшее время с предприятием не рассчитается «Черкассыводоканал», то предприятие будет вынуждено остановить работу насосов.

Кроме того, сказал П.Карась, большинство бюджетных учреждений города и области в 2012 году накопило миллионные долги за потребленные тепло и горячую воду. Общая сумма задолженности учреждений всех бюджетов, государственного, областного и городского, составляет 9 млн 992 тыс 493 грн.

В частности, областное Управление СБУ задолжало 482 тыс грн, областное Управление внутренних дел – 77 тыс грн, облуправления МЧС – 455 тыс грн, черкасская Госавтоинспекция – 385 тыс грн, управление по эксплуатации Дома советов (помещение Черкасской облгосадминистрации) – 350 тыс грн.

По словам П.Карася, если до 1 июля эти учреждения не рассчитаются за тепло, ни одно из них не будет подключено к теплоснабжению.

Руководство «Черкассытеплокоммунэнерго» уже предупредило областную и городскую власть, а также руководителях учреждений-должников об этих возможных вынужденных мерах.