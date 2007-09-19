Дочь обнаружила умершую маму на политических плакатах (фото)

В Луганске — скандал вокруг предвыборных "бигбордов". В центре города появились анонимки с надписью «Пенсии??? Поверил? Обманули». Какая именно партия или блок их повесил — на самих плакатах не пишется (хотя можно предположить, что цель этой рекламы — настроить пенсионеров против политики правительства, которое обещает поднимать пенсии). Но самое интересное — старушка, которая на них изображена это Мария Ивановна Ушакова, которая умерла еще в 2003 году, пишет Сегодня.

Возмущенная дочь женщины Галина Ефимова рассказала изданию, что эта фотография ее мамы была сделана возле дома еще 7 лет назад. "Когда-то давно я видела эту ее фотографию в одной из луганских газет. А теперь изображение моей мамы висит по всему Луганску. Это же кощунство, использовать фото умершего человека в грязной политической кампании! Представляете мое состояние, когда я однажды днем увидела свою маму, глядящую на меня с бигборда?" — говорит Галина Михайловна.

По словам женщины, она обила пороги офисов нескольких политических партий, но так и не смогла выяснить, кто заказчик таинственных плакатов. «Мне не нужны моральные компенсации. Я просто хочу, чтобы эти бигборды сняли", — объясняет Галина Ефимова.

В рекламном агентстве «Вест-медиа», контакты которого размещены под бигбордом, отказываются называть заказчика. Юристконсул Ольга Мыцык рассказала "Сегодня", что согласно украинского законодательства о рекламе, согласие родственников на использование изображения умершего человека в качестве иллюстрации к рекламе – обязательно.