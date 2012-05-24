Помощь семьям с психически больными людьми увеличится до 1094 грн
04:54, 24 мая 2012Общество
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Выплаты семьям, которые ухаживают ха психически больными людьми, возрастут в десять раз – со 109 до 1094 грн.
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, информировали УНИАН в его пресс-службе.
«Приняты соответствующие изменения к законодательству, подготовленные Министерством социальной политики, дающие возможность финансово поддержать семьи, где есть психически больные люди первой и второй категории», - сказал он.
По словам С.Тигипко, «очень долго в Украине никто не обращал внимания на эту категорию людей. Нам удалось сдвинуть с места данный вопрос и поддержать семьи, которые не отдают психически больных в специализированные интернаты»
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