Помощь семьям с психически больными людьми увеличится до 1094 грн

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, информировали УНИАН в его пресс-службе.

«Приняты соответствующие изменения к законодательству, подготовленные Министерством социальной политики, дающие возможность финансово поддержать семьи, где есть психически больные люди первой и второй категории», - сказал он.

По словам С.Тигипко, «очень долго в Украине никто не обращал внимания на эту категорию людей. Нам удалось сдвинуть с места данный вопрос и поддержать семьи, которые не отдают психически больных в специализированные интернаты»