Суд запретил Бокому издавать клон ”Сільських вістей”

Решение Хозяйственного суда города Киева о запрещении выпуска газеты «Сільські вісті Івана Бокого» является фактически вмешательством в политический процесс.

Об этом сказал в интервью УНИАН кандидат в народные депутаты от СПУ Иван БОКИЙ.

Он отметил, что для главного редактора «Сільських вістей» Ивана СПОДАРЕНКО не столько важна была «торговая марка газеты», как предвыборная политика.

Он отметил, что в газете «Сільські вісті Івана Бокого» «раскрывались махинации лидера блока НУ-НС Юрия ЛУЦЕНКО».

И.БОКИЙ сообщил, что юридический департамент СПУ завтра подаст апелляцию в Высший хозяйственный суд на решение Хозяйственного суда Киева.

В то же время он добавил, что уже вышли три номера газеты и поскольку «это был избирательный проект», то никто и не думал превращать газету в периодическое издание.

В то же время И.БОКИЙ отметил, что газета была зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Он сказал, что на 10 октября назначено судебное заседание в отношении газеты «Сільські вісті Івана Бокого», отметив, что на заседание пойдут юристы, а «я не хочу идти туда и говорить с теми людьми, которые работают в «Сільських вістях», поскольку хорошо знаю, на что они способны».

Он отметил, что газета, которую он выпускал, не «является предметом бизнеса».

Как сообщал УНИАН, первый номер газеты "Сільські вісті від Івана Бокого", логотип которой практически идентичен логотипу газеты "Сільські вісті", вышел 4 сентября с.г.

В обращении И.БОКОГО к читателям шла речь, что "с тех пор, как газету "Сільські вісті" присвоил и на деньги подписчиков и поступления от рекламы стал миллионером Иван СПОДАРЕНКО, линия "Сільських вістей" круто изменилась. Когда-то активный борец с кучмовским режимом, газета пошла на службу к тем же олигархам, которые просто изменили хозяина…".

"Преданные мои читатели предложили мне хотя бы на выборы организовать выпуск нескольких тиражей правдивых "Сільських вістей від Івана Бокого", - отметил социалист.

На первой колонке издания также содержалось обращение председателя СПУ Александра МОРОЗА.

В исходных данных газеты отмечалось, что свидетельство о регистрации КВ №13011-1895Р выдано Министерством юстиции Украины 28 августа 2007 года, издатель – КП "Редакция газеты СПУ "Товариш". Тираж – 1 миллион экземпляров.

Комментируя появление издания, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ сказал, что "в нашей стране любой гражданин может учредить газету. Такое право имеет и Иван БОКИЙ. Насколько правомерное использование логотипа газеты "Сільські вісті ", пусть решает суд".

Сегодня, 18 сентября, Хозяйственный суд Киева принял решение запретить выпуск газеты “Сільські вісті Івана Бокого”. Как сообщил, член фракции Социалистической партии в ВР V созыва, председатель редакционного совета газеты "Сільські вісті" И.СПОДАРЕНКО, вошедший в избирательный список "Народной самообороны", а впоследствии – блок "НУ-НС" 13 сентября в Хозяйственный суд Киева было подано ходатайство о запрещении И.БОКОМУ издавать, распространять и печатать газету со словосочетанием в названии “Сільські вісті ”. “После отлучения коллективом “Сільських вістей” БОКОГО от газеты он вместе с МОРОЗОМ решил выпускать свою газету, украв наше название, и пытался порочить политику “Сільських вістей”, - объяснил И.СПОДАРЕНКО.

Он сообщил, что с 1 по 7 сентября 2007 года подписчики “Сільських вістей ” получали в свой адрес “Сільські вісті Івана Бокого”, что ставило под реальную угрозу деловую репутацию, имя и доверие читателей и подписчиков к “Сільським вістям”. “Подчинятся ли МОРОЗ и БОКИЙ этому решению суда, или нет, зависит от их совести”, - подытожил он.

Ранее И.БОКИЙ входил в редколлегию "Сільських вістей".