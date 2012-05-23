Парламент назначил юбилеи, но годовщины Стеценко среди них не будет

Верховная Рада Украины приняла постановление «О праздновании 195-летия со дня рождения Ивана Айвазовского».

За это решение проголосовали 256 народных депутатов из 293, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что 17 июля 2012 года исполняется 195 лет со дня рождения и.Айвазовского, выдающегося художника-мариниста, активного общественного и культурного деятеля, известного мецената.

В постановлении предусмотрено в 2012 году отметить на государственном уровне 195-летие со дня рождения И.Айвазовского.

В соответствии с постановлением ВР, Кабинет министров Украины в двухнедельный срок со дня принятия этого постановления должен образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 195-летия со дня рождения ИІ.Айвазовского.

В постановлении предусмотрено проведение галереями, музеями, библиотеками тематических выставок, посвященных жизни, деятельности и творчеству И.Айвазовского, проведение учебными заведениями научных конференций, посвященных жизни, деятельности и творчеству И.Айвазовского.

Также рекомендовано Совету министров АР Крым, Феодосийской и Севастопольской городским государственным администрациям подготовить и провести мероприятия по празднованию 195-летия со дня рождения И.Айвазовского.

Кроме того, ВР рекомендует государственному предприятию почтовой связи «Укрпочта» издать серию почтовых марок, посвященных 195-летию со дня рождения И.Айвазовского.

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В то же время ВР не поддержала проект постановления «О праздновании 130-летия со дня рождения Кирилла Стеценко».

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Верховная Рада приняла постановление «О праздновании 100-летия со дня рождения Андрея Совы».

За это постановление проголосовал 261 народный депутат из 293, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что 30 декабря 2012 года исполняется 100 лет со дня рождения величайшего актера, мастера художественного слова А.Совы.

ВР, учитывая значительный личный вклад А.Совы в отечественное театральное и киноискусство решила торжественно отметить на государственном уровне 100-летие со дня рождения выдающегося актера Андрея Совы.

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Также ВР приняла постановление «О праздновании 140-летия со дня рождения Василия Кричевского».

За данное решение проголосовали 240 народных депутатов из 293, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что 31 декабря 2012 года исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося художника, архитектора, графика Василия Кричевского.

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Также ВР приняла постановление «О праздновании 125-летия со дня рождения Генриха Нейхауза. За данное решение проголосовали 267 из 293 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что 12 апреля 2013 года исполняется 125 лет со дня рождения Генриха Нейхауза – выдающегося отечественного пианиста, педагога, уроженца города Елисаветград (ныне Кировоград).

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Кроме того, ВР приняла постановление «Об отмечании 175-летия со дня рождения Ивана Нечуя-Левицкого.

За данное решение проголосовали 268 народных депутатов из 293, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечено, что в ноябре 2013 года исполняется 175 лет со дня рождения писателя и публициста Ивана Нечуя-Левицкого.