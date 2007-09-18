Ахметов стопроцентно заплатил подоходный налог

Мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заверяет, что президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат АХМЕТОВ и сотрудники клуба исправно платят подоходный налог в бюджет города.

Об этом, как передает кореспондент УНИАН, мэр сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Налоги платятся стопроцентно. Все люди, которые связаны с футбольным клубом "Шахтер", они заплатили. В том числе, начиная от президента футбольного клуба. Он заплатил в полном объеме подоходный налог", - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, в связи с высокими зарплатами в клубе, средняя зарплата в Ворошиловском районе города (где зарегистрирован ФК "Шахтер"), на 480 гривен выше, чем в других районах города. А.ЛУКЬЯНЧЕНКО также акцентировал, что город добился того, чтобы работники, строящие новый стадион "Шахтер", также платили налог в казну Донецка.

"Фирма, которая была зарегистрирована в Киеве, которая является генподрядчиком стадиона "Шахтер", мы понудили их через республиканскую налоговую инспекцию, чтобы они платили подоходный налог или налог с физических лиц, с тех рабочих, которые работают на строительстве стадиона "Шахтер", платили в городе Донецке в соответствии с действующим законодательством", - отметил мэр. При этом он подчеркнул: "мы четко отслеживаем и стоим на страже интересов территориальной громады".