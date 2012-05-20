Погода на завтра
13:37, 20 мая 2012Общество
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По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 26-28°.
|Завтра дожди пройдут в Карпатах и в Крыму
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части 15-20°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.
В Киеве и области - без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 26-28°.
20 мая температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в районе Черноморского и Мысового 15-16°, в Днепре возле Киева 19°.
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