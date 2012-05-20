Погода на завтра

21 мая в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в карпатском регионе местами пройдет кратковременный дождь, гроза, в Крыму грозовые дожди, местами сильные ливни, град.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части 15-20°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 14-19°.

В Киеве и области - без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

20 мая температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в районе Черноморского и Мысового 15-16°, в Днепре возле Киева 19°.