Литвин: по этому закону, украинский язык потеряет свой статус

На этом он акцентировал в интервью «5-му каналу», отвечая на вопрос о настоянии фракции Партии регионов рассмотреть на этой сессии законопроект, авторами которого являются Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Он отметил, что языковой вопрос «достаточно деликатен» и «всегда появляется перед политическими кампаниями». По словам В.Литвина, европейские эксперты считают, что данный законопроект «значительно улучшен, но в то же время он ведет к разъединению Украины, ведет к тому, что де-факто у нас будет второй государственный язык, что украинский язык потеряет свой статус».

«Они за то, чтобы языки национальных меньшинств в Украине были более защищены в законодательном плане и в практическом измерении. Но в то же время они рекомендуют не делать это за счет украинского языка», - сказал председатель ВРУ.

В.Литвин отметил, что в повестке «его пока еще нет».

«И в проекте на следующую пленарную неделю пока еще предложений не было. Есть политические требования, это действительно так, до практического внесения дело не дошло», - прибавил руководитель парламента.