Депутату Ялтинского горсовета дали восемь лет тюрьмы
08:23, 18 мая 2012Общество
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Кроме того, Беляеву запретили два года работать на определенных постах.
|Суд дал Беляеву 8 лет тюрьмы
Об этом сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Крыма.
Суд решил также конфисковать половину имущества и.о. главы фонда.
Кроме того, Беляеву запретили два года работать на определенных постах.
Депутат требовал деньги за разрешение на реконструкцию здания в курортном городе, получил половину суммы - 15 тысяч долларов - и был задержан в начале года.
Прокуратура тогда завела на него дело по ч.2 ст.15 и ч.4 ст.368 Уголовного кодекса - "покушение на получение взятки в большом размере".
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