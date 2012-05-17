Умерла «королева диско»

22:04, 17 мая 2012
Общество
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63-летняя Донна Саммер работала над новым альбомом.

Донна Саммер

"Королева диско" Донна Саммер скончалась во Флориде 17 мая, сообщает TMZ. Причиной смерти певицы стал рак.

По данным издания, перед смертью 63-летняя Саммер работала над новым альбомом.

Саммер, прославившаяся в 1970-е годы, стала пятикратной обладательницей премии "Грэмми" - в 1979, 1980, 1984, 1985 и 1998 годах. За свою карьеру она записала 17 альбомов, последний из них - в 2008 году. Среди хитов Донны Саммер - "Hot Stuff", "Last Dance", "I Feel Love" и другие. Песня "Last Dance", появившаяся в саундтреке к фильму "Слава Богу, сегодня пятница", получила премию "Оскар".

Настоящее имя Донны Саммер - ЛаДонна Эдриан Гэйнс (LaDonna Adrian Gaines). Она родилась в Бостоне, штат Массачусетс, 31 декабря 1948 года. У певицы остался муж, двое детей и несколько внуков.

Лента.ру

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