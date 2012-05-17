Умерла «королева диско»

"Королева диско" Донна Саммер скончалась во Флориде 17 мая, сообщает TMZ. Причиной смерти певицы стал рак.

По данным издания, перед смертью 63-летняя Саммер работала над новым альбомом.

Саммер, прославившаяся в 1970-е годы, стала пятикратной обладательницей премии "Грэмми" - в 1979, 1980, 1984, 1985 и 1998 годах. За свою карьеру она записала 17 альбомов, последний из них - в 2008 году. Среди хитов Донны Саммер - "Hot Stuff", "Last Dance", "I Feel Love" и другие. Песня "Last Dance", появившаяся в саундтреке к фильму "Слава Богу, сегодня пятница", получила премию "Оскар".

Настоящее имя Донны Саммер - ЛаДонна Эдриан Гэйнс (LaDonna Adrian Gaines). Она родилась в Бостоне, штат Массачусетс, 31 декабря 1948 года. У певицы остался муж, двое детей и несколько внуков.

Лента.ру