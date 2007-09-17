Украинская армия проявила интерес к американским сержантам

Сегодня начался визит в учебное заведение Вооруженных Сил США в Федеративной Республике Германии (г. Графенвоер) представителей Главного управления личного состава Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и 169-го учебного центра Сухопутных войск ВС Украины (пгт Десна).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, украинскую делегацию возглавляет заместитель начальника 169-го учебного центра Сухопутных войск ВС Украины полковник Александр ДЕРКАЧ.

Цель визита заключается в ознакомлении с методами и процедурами отбора, подготовки и аттестации сержантского состава.

В ходе визита будет рассмотрен вопрос о законодательной и нормативно-правовой базе, которая регламентирует порядок отбора, направления на учебу и аттестации сержантского состава Сухопутных войск США. Представители ВС Украины ознакомятся с порядком отбора на учебу и прохождения подготовки сержантов, организацией и обеспечением боевой (профессиональной) подготовки сержантского состава в этом учебном заведении.

Отдельно будут обсуждаться вопросы, связанные с решением проблемных ситуаций, которые возникают во время организации подготовки указанной категории военнослужащих, в частности, проверка готовности сержантского состава к выполнению задач в различных условиях.