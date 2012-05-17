Луганск распишут сценами из романа Жадана

Как передает корреспондент УНИАН, польские художники Артур Вабик и Мартин Сурма вместе с харьковскими и луганскими коллегами изобразят на опорах эстакады возле Луганского железнодорожного вокзала главных персонажей романа "Ворошиловград". Перед началом работы художники сообщили журналистам, что в течении 3-х дней планируют расписать 11 опор.

По словам А.Вабика, когда он попал в Луганск, то словно бы оказался в атмосфере книги, над превращением которой в комикс работал 2 месяца.

Польский художник также рассказал, почему для создания комикса был выбран роман С.Жадана. "Этот проект создавался на пространстве такого треугольника Молдова-Украина-Польша. Мы выбирали, думали, что может ассоциироваться с Украиной, и выбрали роман Жадана", - сказал он.