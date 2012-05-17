На Киевщине убили генерал-майора и его сына

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В сообщении отмечается, что 15 мая с.г. в одном из сел Киево-Святошинского района Киевской области в садовом доме выявлены тело киевлянина, генерал-майора Вооруженных Сил Украины в запасе, с многочисленными ножевыми ранениями, а во дворе - тело его сына, тоже бывшего военнослужащего, также с ножевыми ранениями.

«Благодаря скоординированной работе правоохранителей на протяжении суток установлены и задержаны 3 человека, совершившие преступление. Все они в последнее время жили в столице, один – был ранее осужден за преднамеренное убийство», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В отношении подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство двух человек из корыстных побуждений) следственным отделом Киево-Святошинского РО ГУ МВД Украины в Киевской области возбуждено уголовное дело.

Досудебное следствие продолжается.