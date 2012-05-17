Вертодром Януковича соединят с ВР лестницей

Строительство вертодрома для авиатехники МЧС и президентского вертолета в центре Киева, которое началось осенью 2010 года, затянулось. Строители обещают закончить не раньше чем через полгода, пишет «Сегодня».

На стройке уже нанесли разметку на посадочное поле, испытывают сигнальные огни и построили мост, по которому можно будет добраться в центр столицы.

Фасад здания под площадкой застекляют, внутри пока что голые стены — впереди отделочные работы.

«Во вторник нам начальство сказало, что сделано чуть больше половины всех работ, — сказал один из рабочих. — Сейчас одни заканчивают делать ограждения на эстакаде, вторые заняты фасадом. Мы вот строим коммуникации. Можем успеть либо к концу года, либо к началу следующего».

На вопрос о том, что будет внутри здания другой собеседник ответил: «Мы точно знаем, что там будет центр управления полетами, комнаты отдыха для вертолетчиков и персонала вертодрома».

Архитектор Сергей Степанов, проектировавший этот объект, говорит, что площадка для посадки вертолетов будет сдана в ближайшее время.

«В самом здании будут продолжаться отделочные работы. Это будет здание общественного значения. Это может быть, например, конгресс-холл, клуб для конференций» - сказал архитектор.

А у киевских архитекторов есть идея сделать от Мариинского парка красивый спуск к Днепру. Планируется, что от смотровой площадки возле Верховной Рады будут проложены ступеньки по склону, на пути построят ротонды и колоннады, а также фонтаны. Выходить площадка будет к вертолетной.