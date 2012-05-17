На юге Украины продолжается выдача румынских паспортов

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении Совета Черновицкого городского общества молдавской культуры, подписанном президентом Всеукраинской национально-культурной молдавской ассоциации Анатолием Фетеску и руководителями молдавских культурных обществ на Буковине на имя министра иностранных дел Константина Грищенко.

Представители молдавских национально-культурных обществ Украины считают, что официальный Бухарест ведет неприкрытую «антимолдавскую, ксенофобскую, дискриминационную политику по отношению к молдованам Украины».

«В последнее время к этой работе привлекаются не только высокопоставленные должностные лица Румынии или местные «румынопатриоты», но даже официальные представители Молдовы», - говорится в обращении.

Руководители молдавских национально-культурных обществ призывают МИД «обратить внимание органов власти Украины и Молдовы на поведение господина посла Молдовы в Украине Иона Стевиле».

«Господин Стевиле во время недавнего декабрьского визита в Черновицкую область, где проживают свыше 60 тысяч молдован и активно действует организация молдавской культуры, считал нужным встретиться с гражданами Украины, активистами радикальных румынских обществ Черновицкой области, которые не признают молдавской идентичности и права молдован на самоназвание родного языка. В молдавском селе Костичаны Новоселицкого района в присутствии господина посла один из руководителей департамента «Румын отовсюду» (Румыния) Раду Козьма агитировал местных молдован получать румынские паспорта и записываться румынами. Такие действия расцениваем как открытый антимолдавенизм, вмешательство во внутренние дела молдавского сообщества и Украины в целом. Они идут в разрез с требованиями международных конвенций и европейских требований относительно обеспечения прав национальных меньшинств», - говорится в обращении к К.Грищенко.

Лидеры молдавских обществ Украины также отмечают, что молдавское сообщество Украины «глубоко возмущено действиями Румынии по выдаче румынских паспортов жителям Черновицкой и Одесской областей молдавской национальности и привлечением молдавских дипломатов к этим делам».

В документе также акцентируется внимание на том, что «румынская сторона целенаправленно на протяжении многих лет пытается румынизировать местных молдован, а указанные выше факты подтверждают привлечение дипломатов Республики Молдова к этой антимолдавской кампании».

«Считаем также, что не без подсказки из Бухареста народный депутат Украины Ион Попеску обращается в разные инстанции, чтобы не допустить официального использования молдавского языка», - говорится в заявлении.

Руководители молдавских обществ Украины просят руководство МИД «довести до руководства Румынии, что продолжение массовой выдачи румынских паспортов гражданам Украины, наращивание других действий по румынизации молдован Украины может спровоцировать конфликты на межэтнической почве и привести к дестабилизации всей архитектуры европейской безопасности».

«Отсутствие с Вашей стороны эффективных действий в отношении к румынским политикам, которые допускают в Украине проявления ксенофобии и обеляют фашистских представителей Второй мировой войны, вызывает удивление не только у молдаван, но и у представителей других народов, которые живут рядом с нами, сеет недоверие к европейской политике, в целом, к истинным ценностям европейских народов», - говорится в обращении на имя К.Грищенко.