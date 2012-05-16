Суд оштрафовал мэра и секретаря за коррупцию
Суд Ялты признал виновным председателя Алупкинского городского совета Виктора Толстонога и секретаря горсовета Павла Постникова.
За административные коррупционные правонарушения им назначено наказание в виде штрафа: мэру - 3 400 гривен, секретарю - 2 550 гривен, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Крыма.
Должностные лица обвинялись в нарушении ограничений, установленных законом "О принципах предотвращения и противодействия коррупции".
Мэр был единственным владельцем двух частных предприятий, которые за прошлый год получили почти 2 млн грн. дохода.
Секретарь совета бесплатно больше полугода жил в санатории имени Боброва Министерства здравоохранения Украины. Постников уже погасил нанесенные убытки.
"Добавим, что согласно антикоррупционному законодательству, лица, признанные виновными в совершении коррупционных деяний, после вступления в силу решений суда подлежат освобождению с должностей", - заявила прокуратура.
***
Как сообщал УНИАН, Ялтинский горсуд отменил решение городского совета Алупки, который в начале апреля выразил недоверие мэру В.Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратил его полномочия. Вместе с тем, горсовет не намерен возвращать кресло градоначальнику и собирается обращаться в апелляционную инстанцию. По закону и.о. мэра все это время был секретарь горсовета П.Постников (ПР).