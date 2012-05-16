Украина потеряла в борьбе с коррупцией 18 позиций

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном совместном рабочем документе “Реализация Европейской политики соседства в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Что касается борьбы с коррупцией, не было значительного прогресса в виде результатов”, - подчеркнуто в документе.

Еврокомиссия отмечает, что в 2011 году Украина утратила 18 позиций в Индексе восприятия коррупции, который разрабатывается Transparency International, и заняла 152-е место из 187 возможных.

В документе подчеркивается, что в июле 2011 года в Украине вступил в силу закон о принципах предупреждения и борьбы с коррупцией, вместе с тем, в целом, законодательство в этой сфере остается неполным и не в полной мере отвечает стандартам Совета Европы и ООН.

Еврокомиссия также напоминает, что в октябре 2011 года была одобрена Национальная антикоррупционная стратегия, которая, между тем, не предусматривает решения пакета ключевых вопросов, в частности, создания независимого антикоррупционного органа, специализации и четкого распределения задач между правоохранительными органами, проверки деклараций об активах и решения проблемы конфликта интересов.

“Соответствующий План действий все еще находится в стадии подготовки”, - написано в документе.