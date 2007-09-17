Мизерное количество украинцев сможет проголосовать за рубежом

За рубежом 30 сентября смогут проголосовать 420 тысяч 617 украинцев. Именно столько граждан Украины рабочая группа Министерства иностранных дел включила в список избирателей. КИУ называет эту цифру жалкой в сравнении с тем, сколько украинцев находится за пределами страны.

Из всех украинцев, которых МИД внес в список избирателей заграничного избирательного округа, голосовать придет лишь 10 процентов прогнозирует председатель Комитета избирателей Украины Игорь Попов. Такую низкую явку избирателей он объясняет ограниченным доступом к участкам и отсутствием обоснованной агитации. Глава КИУ констатирует, что ни одна политическая партия серьезно не думает об этом электорате, поскольку процент, который могут дать избиратели за рубежом является слишком малым и не будет влиять на результаты голосования. «Эту проблему решить невозможно чтобы они все проголосовали. Такая ситуация характерна для Молдовы, Азербайджана, балканских стран, где больше половины населения находится за рубежом и они просто не голосуют. После отмены открепительных талонов процент тех, кто мог проголосовать только уменьшился. Однако, государство особенно не занималось тем, чтобы украинские граждане за рубежом имели право голосовать», - прибавил Попов. Также он заметил, что на заграничных участках теоретически возможны фальсификации, поскольку лишь формально сохраняется принцип перекрестного контроля в участковых комиссиях.

Немецкая волна