Мизерное количество украинцев сможет проголосовать за рубежом
КИУ критикует списки на заграничных округах
За рубежом 30 сентября смогут проголосовать 420 тысяч 617 украинцев. Именно столько граждан Украины рабочая группа Министерства иностранных дел включила в список избирателей. КИУ называет эту цифру жалкой в сравнении с тем, сколько украинцев находится за пределами страны.
Из всех украинцев, которых МИД внес в список избирателей заграничного избирательного округа, голосовать придет лишь 10 процентов прогнозирует председатель Комитета избирателей Украины Игорь Попов. Такую низкую явку избирателей он объясняет ограниченным доступом к участкам и отсутствием обоснованной агитации. Глава КИУ констатирует, что ни одна политическая партия серьезно не думает об этом электорате, поскольку процент, который могут дать избиратели за рубежом является слишком малым и не будет влиять на результаты голосования. «Эту проблему решить невозможно чтобы они все проголосовали. Такая ситуация характерна для Молдовы, Азербайджана, балканских стран, где больше половины населения находится за рубежом и они просто не голосуют. После отмены открепительных талонов процент тех, кто мог проголосовать только уменьшился. Однако, государство особенно не занималось тем, чтобы украинские граждане за рубежом имели право голосовать», - прибавил Попов. Также он заметил, что на заграничных участках теоретически возможны фальсификации, поскольку лишь формально сохраняется принцип перекрестного контроля в участковых комиссиях.