Международный фестиваль охотников и рыбаков состоится в Ялте

II Международный фестиваль охотников и рыбаков пройдет в Ялте c 5 по 8 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ялтинской мэрии, цель фестиваля – «формирование позитивного имиджа охотника и рыболова у населения., повышение культуры и этики поведения на охоте и рыбалке, популяризация охоты и рыбалки в Украине».

Официальное открытие фестиваля состоится 6 октября. На набережной Ялты пройдет охотничий парад, затем состоится концертная программа на охотничью и рыболовецкую тематику, парад-выставка охотничьих собак и ярмарка охотничьих и рыболовецких сувениров, амуниции, одежды. После - начнутся соревнования по стендовой стрельбе, рыболовству, боулингу, пейнтболу, теннису, также пройдет пивной чемпионат и стрельба из лука.

7 октября в охотничьих угодьях состоятся показательные выступления охотничьих собак «в работе по фазану, перепелу», показательные выступления охотников по фазану и перепелу, также пройдет рыбалка на закрытых водоемах. В этот же день пройдет подведение итогов соревнований и привал.

Организаторами фестиваля выступили Государственный комитет лесного хозяйства Украины, Украинское товарищество охотников и рыбаков, Ялтинский горисполком и Ялтинский клуб охотников «Артемида».