Перед украинскими заключенными выступит финская певица
21:59, 13 мая 2012Общество
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Финская певица Нина Астром выступит перед украинскими осужденными.
|Нина Астром приедет в Украину во второй раз
Это второй визит Н.Астром в Украину, он состоится по приглашению председателя правления Украинской межконфессиональной христианской миссии «Духовная и благотворительная опека в местах лишения свободы» священника Виктора Яценко.
В программу визита включено проведение благотворительных концертов для осужденных и персонала учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях, проинформировали в пресс-службе.
18 мая состоится концерт певицы для персонала аппарата Государственной пенитенциарной службы Украины.
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