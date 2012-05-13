Перед украинскими заключенными выступит финская певица

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, певица, которая представляла Финляндию на конкурсе песни «Евровидение-2000» в Стокгольме, будет находиться в Украине 15-20 мая.

Это второй визит Н.Астром в Украину, он состоится по приглашению председателя правления Украинской межконфессиональной христианской миссии «Духовная и благотворительная опека в местах лишения свободы» священника Виктора Яценко.

В программу визита включено проведение благотворительных концертов для осужденных и персонала учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях, проинформировали в пресс-службе.

18 мая состоится концерт певицы для персонала аппарата Государственной пенитенциарной службы Украины.