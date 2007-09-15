Азаров против идеи Тимошенко о рапсе и биотопливе

Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ выступает против идеи значительного увеличения посевов рапса за счет зерновых и называет ее абсурдной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Донецке, комментируя идею Юлии ТИМОШЕНКО, которая по его словам, предлагает вывести из севооборота 8 млн. га под посевы рапса для производства биотоплива.

«Ну абсолютно абсурдная идея… Вот тогда нас ожидают цены на внутреннем рынке (зерна – УНИАН) в 350 долларов за тонну. Что значит 8 млн. гектаров вывести из севооборота? Это значит, мы потеряем 15 тысяч млн. тонн зерна, а то и больше. Значит, в стране возникнет реальный дефицит зерна», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его словам, многие страны сегодня начинают отказываться от биотоплива из-за дефицита ресурсов. «Глобальное потепление климата, постоянные засухи… Канада запретила вывоз зерна со своей территории», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИА, Ю.ТИМОШЕНКО, выступая 8 сентября на брифинге в Херсоне, заявила о необходимости строительство в Украине двух новых нефтеперерабатывающих завода. Еще одним направлением энергообеспечения лидер БЮТ назвала использование двух миллионов гектаров плодоносных земель в Украине для полного обеспечения страны биотопливом. По ее мнению, оно на сегодня абсолютно конкурентно по цене с нефтепродуктами и несравненно экологически чище.