Врач-нарколог торговал рецептами на психотропные вещества

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в области.

Медик задержан “на горячем” в рабочем кабинете, когда он пытался выписать рецепт психотропного вещества “Клоназепам” за вознаграждение в 100 грн.

Также правоохранители установили, что врач-нарколог внес в рецепт неправдивые анкетные данные пациента, который состоит у него на учете, но не нуждается в лечении данным препаратом и на протяжении последних трех лет за медицинской помощью к наркологу не обращался.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Украины “незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт поддельных или незаконно полученных документов, которые дают право на получение наркотических средств или психотропных веществ или прекурсоров, предназначенных для выработки или изготовления этих средств или веществ”. Врачу грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.

Теперь работники милиции проверяют подлинность всех рецептов, выписанных наркологом.