Как провезти ребенка через границу

Только с начала года сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 1384 маленьким украинцам.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.

Как говорится в сообщении, большинство из них, а именно 721 ребенок, не пропущены из-за отсутствия разрешений одного или даже обоих родителей, 560 детей пытались пересечь границу по недействительным или неправильно оформленным документам.

Госпогранслужба Украины напоминает родителям и организаторам, которые планируют поездку детей за границу, о необходимости более внимательно относиться к оформлению документов на них. По этим вопросам пограничники советуют гражданам консультироваться с туристическими фирмами, услугами которых они пользуются, также эту информацию можно получить на веб-сайте пограничного ведомства dpsu.gov.ua, или по телефону: 527-63-63.

Основными причинами отказов в пропуске остаются отсутствие разрешений от родителей, которые нужны в случае, когда ребенка сопровождает лишь один из родителей, или уполномоченное ими лицо. Кроме того, среди причин непропуска - недействительные документы для заграничных поездок, отсутствие документов на право пересечения границы, отсутствие фото детей в документах родителей, окончания срока действия паспорта, техническая неисправность документа.

Также напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Украины, несовершеннолетние граждане Украины могут выезжать из Украины при наличии проездного документа ребенка, который выдается детям в возрасте до 18 лет, или если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей. При этом в паспорта родителей с 5-летнего возраста детей вклеиваются фотографии.

Кроме того, в соответствии с правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, выезд за пределы Украины несовершеннолетних граждан Украины осуществляется:

по нотариально заверенному согласию родителей с указанием государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве;

без нотариально заверенного согласия одного из родителей:

если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью о родителе в свидетельстве о рождении ребенка, и отсутствует в пункте пропуска;

если в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, с которым пересекает государственную границу гражданин Украины, не достигший 16-летнего возраста, или в проездном документе ребенка есть соответствующая запись об отбытии на постоянное место проживания за пределы Украины или отметка о взятии на консульский учет в дипломатическом представительстве Украины за рубежом;

в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий:

свидетельства о смерти второго из родителей;

решения суда о лишении родительских прав второго из родителей;

решения суда о признании второго из родителей без вести пропавшим;

решения суда о признании второго из родителей недееспособным;

решения суда о предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины гражданина, который не достиг 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

справки о рождении ребенка, выданной отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери).

Госпогранслужба также обращает внимание на особенности выезда детей – граждан Украины в Российскую Федерацию: дети – граждане Украины до 16 лет могут пересекать государственную границу при наличии свидетельства о рождении;

в Республику Беларусь: дети – граждане Украины могут пересекать государственную границу при наличии проездного документа ребенка, или по паспорту гражданина Украины для выезда за границу родителей, в который они вписаны.