И.о.премьер-министра прибыл в Донецк с премьер-министром
10:39, 15 сентября 2007Общество
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Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ сегодня утром прибыл в Донецк с рабочей поездкой.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Донецке планируется подписание соглашения о региональном развитии Донецкой области между Кабинетом министров и областным советом.
Планируется, что в ходе поездки Н.АЗАРОВ проведет совещание по вопросам финансирования местных бюджетов, осмотрит объекты, которые готовятся к Евро-2012, в частности стадион и аэропорт, и ознакомится с работой когенерационной газовой электростанции АП «Шахта им. Засядько».
В Донецк Н.АЗАРОВ прибыл вместе с находящимся в отпуске на время избирательной кампании премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
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