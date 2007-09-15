И.о.премьер-министра прибыл в Донецк с премьер-министром

Исполняющий обязанности премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ сегодня утром прибыл в Донецк с рабочей поездкой.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Донецке планируется подписание соглашения о региональном развитии Донецкой области между Кабинетом министров и областным советом.

Планируется, что в ходе поездки Н.АЗАРОВ проведет совещание по вопросам финансирования местных бюджетов, осмотрит объекты, которые готовятся к Евро-2012, в частности стадион и аэропорт, и ознакомится с работой когенерационной газовой электростанции АП «Шахта им. Засядько».

В Донецк Н.АЗАРОВ прибыл вместе с находящимся в отпуске на время избирательной кампании премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.