Защитники боятся, что суд над убийцами Оксаны Макар будет закрытым

24 мая в Николаеве состоится предварительное судебное заседание по делу Оксаны Макар. Защитники сожженной живьем и умершей впоследствии в больнице девушки настаивают на открытости судебного процесса, передает Радио Свобода.

«Мы как представители интересов Макар, очень боимся, потому что видим, какая идет подготовка к предварительному заседанию, что заставило власть обратить внимание на убийц, которых сначала отпустила милиция. Мы считаем, что это должен быть открытый процесс», – отметил депутат Верховной Рады от НУНС Николай Катеринчук.

10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем, чтобы скрыть следы преступления, придушили и попробовали сжечь живьем. Девушка выжила, но находилась в крайне тяжелом состоянии. 29 марта Макар умерла.