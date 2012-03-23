МВД: Оксану Макар насиловали двое подозреваемых

Оксану МАКАР насиловали двое подозреваемых.

Как пишет николаевский веб-ресурс www.novosti-n.mk.ua, об этом начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин ПАРСЕНЮК сообщил на сессии областного совета.

Он отметил, что в баре «Рыбка» девушка была с двумя парнями, которые пошли ее провожать в сторону дома, где жил третий задержанный. В магазине они приобрели спиртное, в ларьке – презервативы и отправились на квартиру к третьему подозреваемому.

«Они все вместе распивали спиртные напитки, после чего она пошла в комнату, где двое парней вступили с ней в интимную связь. А когда она начала угрожать им, один из них ее задушил», – сообщил В.ПАРСЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР и изнасиловали ее, после чего, чтобы скрыть следы преступления, задушили и попытались ее сжечь.

У пострадавшей ожоги 55% тела. Девушке ампутировали руку. О.МАКАР 16 марта спецрейсом перевезли в Донецкий ожоговый центр. Врачи оценивают состояние О.МАКАР как очень тяжелое.

16 марта уголовное дело, возбужденное в отношении трех мужчин, которые изнасиловали и пытались убить О.МАКАР, передано в Главное следственное управление МВД Украины.