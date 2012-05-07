Милиция говорит, что в парке Победы били не журналиста

Столичная милиция опровергает сообщение некоторых СМИ об избиении журналиста во время акции протеста против строительства церкви в парке Победы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве, 4 мая около 18.30 в парке Победы на ул. генерала Жмаченко члены одной из общественных организаций во время собрания начали ломать забор, ограждающий строительство церкви «Всех святых воинов». По мнению участников акции, строительство ведется незаконно.

На место были вызваны работники милиции. По приезде они задержали и доставили в райуправление одного из активных участников акции. Этот молодой человек назвал себя сторонником одной из политических партий правого направления.

После инцидента за медицинской помощью обратились трое граждан.

Некоторые интернет-издания распространили информацию о том, что во время инцидента якобы получил телесные повреждения работник СМИ. В настоящее время установлено, что этот человек не является работником СМИ, а работает в обществе с ограниченной ответственностью, в функции которого, в том числе, входит и распространение информации через интернет.

В дальнейшем, после проведения доследственной проверки по факту происшествия следственным отделом Днепровского райуправления милиции было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается следствие.

Руководство столичной милиции обратилось в КГГА с просьбой выяснить вопрос законности застройки на указанном участке.