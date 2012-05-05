«Защитник церкви» набросился на журналистов с металлическим прутом (фото)

Как сообщил избитый фотограф ресурса tochka.net Виталий Лазебник, он снимал снос незаконной стройки церкви в парке "Победа" в Киеве. Неожиданно со спины на него напал незнакомый мужчина и стал бить металлическим прутом по голове.

Лазебник несколько раз кричал, что он журналист. Кроме того, на шее у него было редакционное удостоверение. Несмотря на это мужчина продолжал яростно его избивать.

"Он огрел меня раз пять. Потом, когда до него дошло, что я журналист, он побежал к своей машине, джипу. Я и коллеги, снимавшие рядом, пытались его остановить. Он чуть не переехал меня машиной", - рассказал Виталий.

По словам фотографа, мужчина нападал на других журналистов, бросался песком, вел себя очень неадекватно.

Потом нападавший вызывал себе "скорую", заявив, что побили его. "Его везли в больницу скорой помощи на соседней "скорой", - сказал Виталий.

Приехавшая на место происшествия милиция и медики сняли у фотографа побои.

Очевидцы события говорят, что нападавшим мог быть директор парка "Победа" в Днепровском районе Александр Товстоног.

Это косвенно подтвердил и следователь, беседовавший с Лазебником.

"Я просил у него "Кто это был?". Он ответил "Директор", - рассказал Виталий, объяснив, что это милиционер сказал нехотя.

В администрации парка это категорически опровергли.

Сам Виталий рассказал, что следователь, опрашивавший его, больше интересовался самой съемкой, а не его избиением.

"Он спрашивал, откуда я узнал, что будет такая съемка, кто сносил церковь, кто там был. Вообще было такое впечатление, что они хотят скорее все замять", - рассказал потерпевший фотограф.