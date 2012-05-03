Янукович о взрывах, узких местах и опыте на будущее

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая в начале заседания координационного штаба, созданного по поручению главы государства для расследования взрывов в Днепропетровске 27 апреля.

"Порядок и безопасность в стране - это наша с вами общая обязанность", - отметил Президент.

Он подчеркнул, что в связи с Евро-2012 необходимо учесть "все возможные узкие места, просчитать их и сделать за короткое время всю необходимую работу".

Как отметил В.Янукович, события в Днепропетровске показывают, что когда были мобилизованы силы, то можно было увидеть, что они у нас есть. При этом Президент отметил, что работал в круглосуточном режиме над этой темой и владеет стопроцентной информацией. "Если бы мы так работали в обычных условиях, мы выглядели бы намного лучше, то есть когда мобилизовали силы – увидели: они у нас есть, и достаточно", - заявил В.Янукович.

По его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины должен обобщить всю работу, которая была проведена и еще проводится после взрывов, чтобы на будущее использовать этот опыт.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска произошли 4 взрыва, в результате которых пострадали 31 человек, в том числе 10 детей.

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.