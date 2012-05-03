Из-за саммита в Ялте ограничат движение автомобилей 11-12 мая

Движение автомобилей по двум крымским трассам: «Аэропорт "Симферополь" - Алушта - Ялта» и «Аэропорт "Симферополь" - Бахчисарай - Севастополь - Ялта», ограничат 11-12 мая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского комитета по информации.

«Просим крымчан и гостей полуострова воздержаться от поездок в данном направлении», - отметила пресс-служба.

Об отказе от участия во встрече под разными предлогами сообщили Президенты Австрии, Чехии, Германии, Италии, Словении, Эстонии и Хорватии.

Украина ожидает на саммит представителей Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии, Польши, Словакии и Сербии.