О чем молчат украинские телеканалы (мониторинг)

В тоже время увеличивается количество негативной и криминальной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по случаю Всемирного дня свободы прессы заявила редактор сайта Mediasapiens Диана Дуцик.

По ее словам, согласно данным ОО “Телекритика”, которая проводит ежемесячный и еженедельный мониторинг теленовостей, итоговых информационных еженедельников и политических ток-шоу общенациональных телеканалов, количество замалчиваемых тем на телеканалах растет.

«Это темы акций протеста, свободы слова и нарушений прав журналистов, снижения благосостояния украинского населения, повышения цен, ухудшения социальных стандартов, силовых действий в отношении граждан, деятельности оппозиции», - перечислила Д.Дуцик.

По ее словам, «самая значительная тенденция 2012-го - это то, что оппозицию в большинстве случаев показывают в новостях в контекстах возбуждения уголовных дел или судебных дел Тимошенко, Луценко или кого-то из их команды. Не показывают оппозицию в контексте деятельности политических партий, парламентской деятельности и пр.».

Относительно материалов с признаками заказности, которые выявлены в ходе мониторинга, то больше всего их на бизнес-тематику. «В большинстве случаев на общенациональных телеканалах такие материалы связаны с бизнесом тех, кто владеет этими телеканалами, или с их благотворительной деятельностью. Такие материалы есть и на каналах группы Пинчука, и на каналах группы Ахметова», - отметила Д.Дуцик.

Главный редактор Mediasapiens отметила также случаи несоблюдения журналистских стандартов, преимущественно трех из них: баланса мнений, полноты информации и стандарта отделения фактов от комментариев. «Это, с одной стороны, является свидетельством редакционной политики телеканалов, а с другой - непрофессионального уровня журналистов и редакторов», - добавила она.

Мониторинг ток-шоу показал, что в этих программах нет исчерпывающего бекграунда тех или иных тем, а есть провокация эмоционального противостояния в студии вместо серьезного анализа темы, отметила Д.Дуцик. По ее мнению, очень часто отбор участников и экспертов определяется определенными политическими интересами, в ток-шоу часто присутствуют так называемые «политические фрики», провоцирующие драки. «Политики часто используют такие ток-шоу в своих пропагандистских целях. Власть пользуется этими ток-шоу для коррекции негативных последствий тех или иных событий или тем», - сказала она.