Украина и Беларусь открыли границы для пива и молока

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам, подводя итоги встречи с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко, первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко.

«По пиву мы сегодня эту тему закрываем. Там остались небольшие организационные вопросы», - подчеркнул В. Семашко.

Он отметил, что сегодняшнее обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества предваряет запланированное на 17 мая заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Мы позитивно оцениваем тенденции развития двусторонней торговли. Напомню, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил 6,1 млрд долл. В первом квартале текущего года мы добавили еще 34% к аналогичному периоду прошлого года», - подчеркнул В. Семашко.

В свою очередь министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко отметил, что украинская сторона с удовлетворением приняла информацию о том, что правительство Беларуси приняло решение о снятии всех ограничений по доступу украинских производителей, прежде всего, безалкогольной продукции.

«И с точки зрения ценовых формальностей, и с точки зрения особенностей таможенного оформления. За что мы благодарны нашим белорусским партнерам и коллегам», - сказал П. Порошенко.

В свою очередь Украина сняла временные ограничения на поставки белорусской мясо-молочной продукции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом договорились сегодня на встрече в Минске первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко.

Подписан протокол переговоров по урегулированию вопросов поставок белорусской мясо-молочной продукции в Украину.

Также РБ сняла все ограничения по пиву. Более подробную информацию П.Порошенко озвучит сегодня на брифинге в Киеве.

Как сообщал УНИАН ранее, Украина с 1 марта временно приостановила ввоз из Беларуси животных, а также мясной продукции из-за опасения распространения африканской чумы свиней.

Также из-за систематических нарушений ветеринарно-санитарных требований (превышение максимально допустимых уровней остатков ветеринарных препаратов в молочных продуктах) был временно приостановлен ввоз белорусского молока и молочных продуктов.