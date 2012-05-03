СМИ заявляют, что власть все больше нарушает их права

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявили представители общественных журналистских организаций на пресс-конференции по случаю Всемирного дня свободы прессы, в которой приняли участие представители Института массовой информации, ОО "Телекритика", Независимого медиа-профсоюза Украины и «Репортеров без границ».

В частности, по словам исполнительного директора Института массовой информации Виктории Сюмар, «тенденции с состоянием свободы слова такие, что мы опять возвращаемся к противостоянию прессы и власти. Потому что те нарушения, которые мы фиксируем, больше всего касаются представителей органов власти или тех людей, которые содержатся из госбюджета».

По ее словам, те люди, которые должны были бы обеспечивать права журналистов, очень часто являются главными нарушителями их прав. «Речь идет о работниках милиции, силовых структур, УГО. Они запрещают снимать кортежи чиновников, не пускают на территорию открытых зон, например заповедных, препятствуют в ходе освещения резонансных судебных процессов, а также акций протестов. Случаев избиения стало чрезвычайно много. Мы вынуждены говорить о том, что журналистам нужна физическая защита», - отметила В.Сюмар, добавив, что общественные организации ведут переговоры с МВД о том, каким способом можно лучше защитить журналистов.

По данным мониторинга, проведенного ИМИ, в течение последнего года зафиксировано два случая ареста и задержания журналистов, 23 случая в категории "избиение, нападение и запугивание", 37 случаев в категории "препятствование в выполнении профессиональных обязанностей и цензура", 32 случая в категории "экономическое, политическое и непрямое давление".

В то же время, как отметила В.Сюмар, очень мало прецедентов привлечения к ответственности за нарушение 171-й статьи Уголовного кодекса Украины (о препятствовании профессиональной деятельности журналистов).

По мнению В.Сюмар, не добавляет оптимизма также тот факт, что журналисты стали больше бояться сообщать о политическом и экономическом давлении и цензуре, поскольку те, кто заявлял о цензуре в 2010 году, были уволены с работы.

«Это страх. Они теряют работу. Те журналисты, которые открыто заявили о давлении и которые потом вошли в движение "Стоп, - цензуре!", сейчас имеют возможность работать или в Интернете, или на единственном оппозиционном телеканале Тві», - заметила она.

В.Сюмар также назвала еще один тренд сегодняшней медиа-жизни - монополизацию СМИ.

По мнению представителей журналистских организаций, при условиях монополизации СМИ весь медиа-рынок является подчиненным лишь нескольким владельцам, которые навязывают собственную информационную и коммерческую политику.