Украина научит Казахстан производить БТР-4

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укроборонпрома», об этом сообщил генеральный директор «Укроборонпрома» Дмитрий Перегудов, подписавший договор от украинской стороны.

По словам Д.Перегудова, запуск совместного производства БТР-4 с Казахстаном – новый этап в двустороннем сотрудничестве. «Напомню, что в конце 2011 года мы подписали договор о совместной деятельности в области ремонта тяжелой бронетехники на мощностях «Семей инжиниринг». Сегодня же мы перешли на более высокий уровень – производства новейшей украинской разработки – БТР-4», - цитирует пресс-служба слова Д.Перегудова.

Всего, по данным главы «Укроборонпрома», будет произведено 100 машин. 10 из них в текущем году, а 90 – в следующем. «Общая сумма соглашения – около 150 млн долл.», - уточнил Д.Перегудов.

Он выразил уверенность, что выход Украины на новый – казахстанский рынок – позволит ей расширить присутствие в регионе, в частности, на рынке РФ. Д.Перегудов не исключает, что в ближайшем будущем может быть подписан договор о поставке БТР-4 еще в одну страну. Он отметил, что Украина уверенно занимает третье место в мире по производству бронетехники.

В свою очередь, президент «Казахстан Инжиниринг» Болат Смагулов сообщил, что Украина обеспечит поставку технологических линий и комплектующих для совместного производства БТР-4, а также обучение персонала.

«Мы заинтересованы в развитии новых совместных проектов, в частности, по производству крупнокалиберных снарядов, средств навигации и в других сферах ОПК. Украина предлагает удобные технологические решения и конкурентную ценовую политику. Поэтому двухстороннее сотрудничество между нашими странами имеет серьезные перспективы», - приводит пресс-служба «Укроборонпрома» слова Б.Смагулова.