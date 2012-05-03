Эксперт: 53% граждан считает, что права детей в Украине не защищены

Такое мнение высказала эксперт Института Горшенина Марина Ткаченко в эфире радио «Эра», сообщили УНИАН в Институте.

Говоря о защите прав детей, в частности, о ювенальной юстиции, эксперт отметила, что по замыслу ювенальная юстиция была направлена на работу с малолетними правонарушителями.

«Пионерами здесь были Великобритания и США. Это такой институт, который должен был отделить определенную возрастную категорию, понимая, что с ней надо работать отдельно. И в этом смысле это (ювенальная юстиция – УНИАН) – совершенно богоугодное дело. Конечно, такая структура должна существовать», - считает М.Ткаченко.

Основные же споры и разночтения, по словам эксперта, касаются так называемой второй части понятия «ювенальная юстиция» - защиты прав детей в широком смысле. «И вот здесь начинаются расплывчатые, нечетко сформулированные понятия. Потому что забрать ребенка из семьи, потому что его недокормили или, наоборот, перекормили – это напоминает вообще какие-то страшные времена, карательные органы», - отметила она.

Эксперт рассказала, что в Норвегии, к примеру, около 30 детей каждый день передаются в органы опеки и приемные семьи. Причем эта норма распространяется не только на граждан Норвегии, но и на тех, кто временно проживает на территории страны. Так, М.Ткаченко вспоминает случай, когда у семейной пары из Индии, приехавшей работать по контракту с геологоразведывательной компанией, изъяли детей, поскольку у них не было дома пеленального столика и комнаты для игр. «Когда несчастные родители сослались на культурные различия в вопросах быта, воспитания детей – им сказали, что это не является аргументом», - отметила она.

В Украине же, по словам М.Ткаченко, еще не действует ювенальная юстиция, хотя некоторые «пилотные» проекты существуют. «Пока еще существует серьезная дискуссия в обществе и в экспертном сообществе по поводу того, имеет ли смысл у нас в стране даже вопрос ставить о ювенальной юстиции в том смысле, в котором это существует в развитых странах», - отметила эксперт. В частности, в тех странах, где государство точно знает, что оно обеспечило основные права ребенка, скажем, на образование, здравоохранение – и в этом смысле имеет некоторое право предъявлять некие претензии к семье. «У нас же государство должно разобраться с качеством своих услуг населению. Получают ли дети тот уровень здравоохранения, который нужен? То образование, которое нужно? Не красивые столы, компьютеры – а то качество содержания, которое в дальнейшем будет их ресурсом в высшей школе. Если ребенок тяжело заболел – государство не может его вылечить. Благотворительные фонды собирают деньги и отправляют ребенка лечиться за границу. Это ли не нарушение прав ребенка? Поэтому – какая может быть ювенальная юстиция в данном случае?», - считает эксперт.

Как сообщалось, согласно результатам социологических исследований Института Горшенина, более половины украинцев (53,6%) считают, что права детей в нашей стране не защищены. Наиболее распространены, по мнению граждан, насилие над детьми (78%) и детская беспризорность (75,9%). А первоочередная проблема, требующая государственного урегулирования – детская беспризорность (52,8%). При этом каждый второй молодой украинец (48,8%) не планирует в будущем усыновлять ребенка, а 34% - затруднились ответить на этот вопрос.

*** Ювена́льная юсти́ция (лат. juvenālis - юношеский; лат. jūstitia - правосудие) - правовая основа западной модели системы учреждений и организаций, осуществляющих правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними.