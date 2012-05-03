Тюремщики заверяют, что быстро вернут беглеца «домой»

Помощник руководителя Государственной пенитенциарной службы Украины Игорь Андрушко подтверждает, что сегодня в ходе утренней проверки в Киевском СИЗО было обнаружено отсутствие одного из осужденных, который отбывал наказание в хозяйственной службе при следственном изоляторе.

Об этом он сказал агентству УНИАН.

По словам И.Андрушко, "в эту обслугу отбираются и зачисляются осужденные, которые совершили нетяжкие преступления и осуждены впервые".

Как отметил И.Андрушко, сбежавший, 1979 года рождения, в 2010 году был осужден на три года лишения свободы за кражу с отсрочкой приговора на два года.

"Но он не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, и суд принял решение, чтобы он за это нарушение отбывал наказание в пенитенциарном учреждении", - пояснил И.Андрушко.

Он подчеркнул, что этот мужчина имел право перемещаться ночью по территории СИЗО.

И.Андрушко высказался за то, чтобы СМИ не преувеличивали резонансность данного происшествия.

По его словам, правоохранительные органы предпринимают все меры для установления местонахождения беглеца и возвращения его в СИЗО.

"Я думаю, что мы быстро его найдем. Он не закоренелый преступник. Я допускаю, что это у него был просто какой-то порыв. Судя по характеристикам и личному делу, этот человек не представляет большой опасности для общества", - добавил И.Андрушко.