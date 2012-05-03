Из центра Днепропетровска убрали 545 урн и контейнеров для мусора

Из центра Днепропетровска убрано 545 урн и контейнеров для мусора.

Об этом УНАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.

По информации управления, сегодня губернатор Александр Вилкул провел совещание с начальником Главного управления жилищно-коммунального хозяйства ОГА Андреем Билоусовым, на котором присутствовал и днепропетровский городской председатель Иван Куличенко.

27 апреля вследствие четырех взрывов зарядов, размещенных в бетонных урнах в центральной части Днепропетровска, пострадал 31 человек.