Из центра Днепропетровска убрали 545 урн и контейнеров для мусора
13:51, 03 мая 2012Общество
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Губернатор поставил задачу разработать программу по замене бетонных урн на легкие металлические урны – наподобие европейских столиц.
|27 апреля вследствие четырех взрывов зарядов, размещенных в бетонных урнах, пострадал 31 человек
Из центра Днепропетровска убрано 545 урн и контейнеров для мусора.
Об этом УНАН сообщили в управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации.
По информации управления, сегодня губернатор Александр Вилкул провел совещание с начальником Главного управления жилищно-коммунального хозяйства ОГА Андреем Билоусовым, на котором присутствовал и днепропетровский городской председатель Иван Куличенко.
27 апреля вследствие четырех взрывов зарядов, размещенных в бетонных урнах в центральной части Днепропетровска, пострадал 31 человек.
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