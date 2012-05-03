В больницах остаются 14 пострадавших в результате терактов в Днепре

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 8.00 один пострадавший находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести, 10, в частности четверо детей - в легком состоянии.

Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, заверили в Минздраве, подчеркнув, что для лечения привлечены ведущие специалисты Днепропетровской государственной медицинской академии.