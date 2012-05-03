Черниговский фитнес-тренер сбывал своим клиентам анаболики

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей Управления МВД в Черниговской области, 30-летний сотрудник одного из местных фитнес-клубов сбывал своим клиентам анаболики.

Тренер в интернете покупал за 80 грн таблетки «Данабол» и «Туранабол», которые содержат сильнодействующее вещество метандиенол, а продавал их в два раза дороже. Эти препараты якобы ускоряют рост мышц, но вместо этого поражают печень, вызывают механическую желтуху, судороги и другие побочные эффекты. Отпускаются таблетки строго по рецепту. Мужчина знал, что препараты запрещены, поэтому придерживался конспирации. Таблетки сбывал только узкому кругу знакомых, которые постоянно занимались с ним.

Во время оперативно-профилактической операции на тренера вышла милиция. Работники сектора по борьбе с незаконным обращением наркотиков осуществили две оперативных закупки анаболиков и задержали тренера "на горячем".

По факту продажи запрещенных препаратов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.