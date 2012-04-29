Милицейский патруль задержал прохожего с тротилом
03:16, 29 апреля 2012Общество
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В Одессе милицейский патруль задержал на улице 32-летнего мужчину с 200 г тротила.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, согласно пояснению задержанного, он хранил тротил с целью дальнейшей продажи.
Тротил изъят и направлен в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, мужчина отпущен под обязательство.
Руководитель ОСО облУВД Владимир Шаблиенко добавил, что с 27 апреля и до особого распоряжения личный состав одесской милиции переведен на усиленный вариант оперативной служебной деятельности.
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