Милицейский патруль задержал прохожего с тротилом

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, согласно пояснению задержанного, он хранил тротил с целью дальнейшей продажи.

Тротил изъят и направлен в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр, мужчина отпущен под обязательство.

Руководитель ОСО облУВД Владимир Шаблиенко добавил, что с 27 апреля и до особого распоряжения личный состав одесской милиции переведен на усиленный вариант оперативной служебной деятельности.