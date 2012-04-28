Терактами в Днепропетровске занялись следователи соседних стран

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом глава государства Виктор Янукович сказал во время посещения Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова, общаясь с пострадавшими 27 апреля людьми.

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«Идет скоординированная работа. Как только у нас будет ясность - эта информация станет публичной», - сказал глава государства.

По убеждению В.Януковича, важно, чтобы политики не делали себе пиар на беде людей.

«Важно объединить силы в этой сложной ситуации, сделать все, чтобы подобное никогда не повторилось. Это главное», - подчеркнул Президент.

В.Янукович поблагодарил пострадавших граждан за мужество, которое они проявили в экстремальной ситуации. Он добавил, что власть окажет им всю необходимую помощь.

«Обязательно позаботимся, чтобы вам помочь и как-то компенсировать те потери, которые вы понесли», - сказал Президент.

Он отметил, что председатель Днепропетровской ОГА Александр Вилкул должен принять все меры для обеспечения надлежащего лечения и выплаты компенсаций пострадавшим 27 апреля.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прозвучали 4 взрыва, вследствие которых пострадали 30 лиц, в том числе 10 детей. По состоянию на 8.00 сегодняшнего дня, в больницах оставались 22 чел. (4 - в тяжелом состоянии, 7 - в состоянии средней тяжести, 11- в легком состоянии).

По фактам взрывов возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт), которую расследует СБУ.